Internas del grupo de WhatsApp de Masterchef Celebrity 2: ya bloquearon a uno

Aunque todavía no hay fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, los 16 famosos que integrarán el nuevo certamen de cocina de Telefe ya comenzaron a grabar sus participaciones. Y como en toda competencia, ya hay conflictos.

Fue Cae quien dio detalles de las internas del grupo WhatsApp que armaron los famosos. Invitado a Flor de equipo, el mágazine que encabeza Florencia Peña por el mismo canal, aseguró que una de las figuras más controvertidas había quedado directamente excluida del chat.

"Están todos los integrantes menos uno", dijo el cantante entre risas. "¡No sé! Gastón Dalmau, vos que sos el administrador, agregalo a Alex. ¡Dejate de joder! Ponelo a Alex en el grupo", señaló divertido, dejando en claro que el que no había sido incluido era el polémico Alexander Caniggia.

Tras dejar expuestas estas internas, el cantante concluyó: "Yo creo que hay un doble juego, porque hay quienes dicen una cosa en el grupo y, después, al otro día es otra la historia. ¡Ojo!". Pero se negó, terminantemente, a dar el nombre del más hipócrita de sus compañeros.

Recordemos que Cae forman parte de esta segunda temporada de celebrities junto a Flavia Palmiero, Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos, la humorista e influencer Dani La Chepi, Andrea Rincón, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Claudia Fontán y el ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro.