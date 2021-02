Barby Silenzi, categórica sobre su separación del Polaco: "No es que él hizo mil cosas y yo soy una..."

Tras múltiples versiones cruzadas, este lunes Barby Silenzi y El Polaco le pusieron punto final a su relación. Esta vez, lejos de dejar una chance a la reconciliación, la bailarina fue contundente cuando desde el portal PrimiciasYa le preguntaron si están en crisis con el popular cantante, a lo que ella respondió: "Con el Polaco no estamos en crisis, estamos separados".

Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, Silenzi expresó: “Está todo bien, nos queremos mucho y ya está. Tenemos una hija y vamos para adelante con eso. Nosotros somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo. Entonces, ya está, tenemos que estar bien, cada uno por su lado. Tenemos que estar bien porque tenemos una hija en común y cada uno tiene hijos”.

Luego agregó: “Como siempre hubo mucho amor en nuestra relación de amistad, de pareja... no se va a cortar ahora porque nos hayamos separamos. Cada uno puede hacer su vida, nos queremos y ya está. No voy a hablar mal del padre de mi hija... lo que tenga que hablar lo hablaré a puertas cerradas y él lo mismo”.

Retiscente a dar las causas concretas de la separación, Barby dijo: “Hay un montón de cosas que no voy a contar. Pero bueno a nuestra pareja tan linda que era nos agarró la pandemia y la cuarentena y eso influyó en un montón de parejas para bien y para mal. No es que de un día para el otro te separaste. Obviamente que fueron pasando cosas, pero no voy a dar ni un solo detalle de nada. Pero no es de un día para el otro. Y en una pareja las cosas son de a dos... No es que él tuvo la culpa o yo tuve la culpa”.

Finalmente cerró categórica: “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas que se fueron sumando de ambos lados, en una pareja los dos cuentan. No es que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y bueno llegó hasta acá”.