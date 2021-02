Denuncian al prestigioso chef Pablo Massey por acoso sexual

En la últimas horas trascendió en los medios de comunicación la denuncia contra el chef Pablo Massey por acoso sexual por parte de una de sus ex empleadas, Trinidad Benedetti.

La joven fue quien compartió su contundente descargo en las redes sociales y se volvió viral. Según su relato, el hecho ocurrió cuatro cuando tenía 20 años de edad. "Trabajé ahí por un período de siete u ocho meses, fue mi primer trabajo en un lugar copado y el primero además en una pastelería. Amaba ese trabajo, dejé sangre, cuerpo, alma y dignidad ahí", comenzó indignada.

En cuanto al acoso que sufrió, reveló: "Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: '¿es normal que Pablo le toque el cul... a las empleadas?', y ella me respondió 'sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas'". Ante el manoseo de Massey, su postura fue pedirle a sus compañeros que no la dejaran a solas con él.

Al ver la "complicidad" del resto de los empleados ante la situación, la pastelera decidió enfrentar a sus compañeros y decirles que eran unos "imbéciles", pero ellos retrucaron el comentario y la insultaron. "Me dijeron que estaba loca, que '¿qué te pensás? ¿Que Pablo te va a agarrar y violar en la oficina? Mirate lo que sos ¿te pensás que un chabón con la guita y fama de Pablo Massey se daría vuelta por una piba como vos?'", reveló.

Finalmente Trinidad contó que al conseguir otro puesto de trabajo decidió renunciar a la panadería y alejarse de sus ex compañeros. "Son personas que tienen llegada, fama, contactos, plata, por eso tuve mucho tiempo miedo. Pero me pareció que ahora era un buen momento de contarlo para que dejen de manejarse con total impunidad", confesó.

"Todos saben lo que pasa ahí. Yo pasé de ser la mejor pastelera que habían tenido en la historia de la 'Panadería de Pablo' a ser la peor, y a sufrir durante dos meses hasta que conseguí trabajo y me pude ir", cerró.

Recordemos que la publicación de la joven en Instagram tuvo gran repercusión y alcanzó las 12 mi reproducciones. Además recibió el apoyo de varias chefs que se solidarizaron con su mala experiencia. Incluso una colega pastelera compartió en sus redes las amenazas de Massey al momento de publicar el descargo.

"También amenaza", advirtió La Chechu en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla de los chats que recibió del pastelero. "¿Quién te conoce?. Cuidado con lo que ponés", decían los mensajes.