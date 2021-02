Contaron una intimidad de Carmen Barbieri mientras está en coma y Fede Bal estalló

Este miércoles, Sandra Domínguez visitó el programa Los Ángeles de la Mañana para hablar de la salud de su mejor amiga, Carmen Barbieri, quien está internada en terapia intensiva y coma famacológico, con el reciente parte médico que indica una evolución en su complejo cuadro derivado del contagio de Covid-19.

En un momento distendido de la charla, le preguntaron a Domínguez si alguna vez ella y Barbieri compartieron un hombre, a lo que respondio: “Sí, pero no éramos amigas. Me enamoré profundamente de una persona que para ella fue un touch and go, se lo dije y me contó de un episodio gracioso, fue un galán. Fue una relación de 3 años, y ella solo tuvo un touch and go. No lo digo porque él es muy coqueto, y es mayor que Carmen. Un actor protagonista y que ha pasado hasta por Susana Giménez, coprotagonizó con ella. Ahora está separado”.

Más tarde, cerca del final del programa, la invitada aclaró preocupada: “Quisiera decir algo. Parece que ustedes pusieron un graph. Yo estoy acá sentada mientras mamá, quiero decir, Carmen, está en estado grave. Tiene razón Fede porque el graph decía ‘compartimos un hombre’. Entonces le parece desafortunado este tipo de graphs o lo que yo dije, pero lo único que hice fue contestar”.

Y luego, la amiga de Carmen se disculpó con Fede Bal: “Me gustaría que él mirara toda la nota. Fue un espacio de recreo ante tanta adversidad. Le pido disculpas públicas porque más allá de estar acá, estoy siempre con su mamá y él lo sabe. Mi conciencia está limpia, pero si además tengo que pedir perdón, te pido perdón"..

“Seguramente se enojó porque alguien le mandó una foto del graph a Fede”, acotó Ángel de Brito.