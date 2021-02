El gran temor de Julieta Prandi: "Es terrible vivir así"

Luego de un escandaloso divorcio, al parecer, la pelea entre Julieta Prandi y su ex -Claudio Contardi- no tiene fin. Recientemente la modelo lo denunció ante la Justicia por hacer abandono de sus hijos: el hombre dejó a los pequeños en la puerta de la casa de ella cuando aún no se encontraba en el domicilio.

Ahora, en Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas en El Nueve, Prandi reveló su mayor temor en estos momentos. "Mis hijos le tienen mucho respeto y miedo, sé de lo que estoy hablando. Llora la gallinita de los huevos de oro y no lo tiene más. El no se quería separar. En el último tiempo, me llegó a dejar encerrada en mi casa. Me desaparecieron mis documentos, mi pasaporte", recordó al aire.

"Era un enfermo, un controlador. Yo iba al gimnasio y me esperaba en la puerta. Mi ex me amenazaba de muerte. No podía vivir más con una persona así, tenía ganas de morirme, me estaba volviendo loca", señaló.

Paula Morales, atenta a lo que contaba la actual pareja de Emanuel Ortega, le consultó: "¿Tenés miedo de que él te haga algo ahora?". Sin dudarlo, Prandi le respondió: "Si, lo puedo barajar entre las opciones. Tengo cámaras, vigilancia, la garita, hago que se fijen antes de que llegue a mi casa".

"Es una opción que me haga algo, es terrible vivir así", confesó. "Si la justicia termina fallando a favor de un ladrón, de un machista, de un maltratador, psicópata como es, no me voy a callar igual", sentenció luego de contar que las mediaciones que tienen en la justicia son en un tono muy elevado porque él miente y la "chicanea". "Es una persona que grita mucho, que tiene un tono muy alto y que te genera mucho miedo, te intimida mucho", indicó.