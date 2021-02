Valeria Aquino, sin filtro: "El Polaco me escribía mientras Barby estaba..."

Luego de la entrevista que Barby Silenzi dio en Intrusos, donde detalló los códigos de pareja que maneja con El Polaco y los chispazos que mantiene con Valeria Aquino, la ex del cantante salió al cruce de la bailarina con picantes declaraciones.

Sin ocultar su malestar, disparó sin filtro: "El papá de Alma y yo estamos separados hace 6 años, todavía no se dio cuenta", arrancó diciendo.

Además, reveló las actitudes que tuvo su ex mientras estaba en pareja con Silenzi: "Mientras ella estuvo embarazada y en pandemia, El Polaco me escribía mensajes a mí reclamándome que yo había estado con otros chicos y demás. Creo que no debería olvidarse de eso, de que era él el que todo el tiempo me escribía".

"Yo le respondía el mensaje diciéndole ‘por favor, Eze, andá a tu casa con tu mujer y las nenas’. Él me escribe a mí todo el tiempo y yo le respondo educadamente que no me escriba porque tengo pareja y él también, y que no había que hacer reclamos porque estamos separados. Mientras, el Polaco estaba con su pareja, claramente", continuó.

Y concluyó: "Le dije a él que no quería problemas con mi pareja ni con su pareja y lo entendió. No me escribió, ni me molestó más. Así que vamos a dejar en claro la parte de que ‘alguien quiere reconquistar’. Con una mano en el corazón, el papá de Alma es como un hermano para mí. Gracias a Dios, hoy tenemos una relación linda, excelente, en la que no nos maltratamos, no hay insultos ni agresiones; y le agradezco a Dios que hoy tengamos al Polaco con nosotras".