¡Se armó el escándalo por un posteo de Alejandra Espinoza!

Reina de belleza, modelo y presentadora mexicana, la hermosa Alejandra Espinoza se creía menos cuando era una niña. Su padre intentó darle a su familia una mejor vida mudándose de Tijuana a Estados Unidos, pero a ella le costó creer en sí misma y salir adelante.

Quizás esta confesión que hizo allá por el 2016 en una entrevista en Univisión haya sido el origen de los mensajes positivos que suele compartir. Aunque esta vez, sin embargo, provocó polémica entre sus seguidores.

“Stop comparing yoursefl. Flowers are pretty but so are sunsets and they look nothing alike“, decía la imagen que había posteado la celebrity. Traducido al español, el refrán se lee: “Deja de compararte. Las flores son bonitas pero también las puestas de sol y no se parecen en nada“.

Foto: Instagram Alejandra Espinoza

En los comentarios, la mayor parte positivos, se destacó, no obstante, una crítica incisiva. “Muy bonito lo que dice, pero más la ironía que lo diga alguien que salió de una competencia de belleza, que se operó sus pechos naturales para que pudieran decir que era inteligente y no vana...“.

Ante el embate, su esposo Aníbal Marrero, padre de su hijo Mateo, no se aguantó. “Creo que no entendiste el mensaje pero bueno va dirigido a buscar cosas positivas entre ustedes mujeres y enfocarte en ti como persona algo que obviamente TÚ no sabes hacer“, respondió.

Detrás de él, muchos se sumaron a señalar lo feo y desafortunado que resulta hacer un comentario hiriente sobre el cuerpo de los otros, por la forma en que esta cuenta se expresó sobre su operación de mamas.

Foto: Instagram Alejandra Espinoza

La ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina tiene un estilo de comunicación con sus seguidores fresco, frontal y sincero. Sin tapujos para hablar de sus retoques estéticos o intervenciones médicas. Sin embargo, en esta ocasión no realizó más comentarios y fue su marido quién puso las cosas en su lugar.

Aunque no hubo disculpas posteriores de ninguna de las dos partes luego del encontronazo verbal en redes, los fans apoyaron a la pareja en un 100%.