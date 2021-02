Dua Lipa está entre las personas más influyentes del año: descubre a quiénes le ganó

La cantante británica Dua Lipa se encuentra entre las 100 personas más influyentes del año con solo 25 años, superando a otras celebridades de la talla de Anya Taylor-Joy, Ana de Armas, John David Washington y Florencia Pugh. El ranking lo realizó la revista Time y la artista fue la protagonista de la tapa, donde anticipan un halago que le hizo la cantante Kylie Minogue.



Dua Lipa se consagró y no es para menos: pisa fuerte en la industria de la música desde hace años. En lo laboral, recientemente lanzó "The Moon Light Edition", una versión renovada del disco "Future Nostalgia", y la canción "We're Good" ya tiene más de 12 millones de reproducciones en YouTube.



Fuente: Instagram @time.

La artista se posicionó en el ranking y agradeció en sus redes sociales tanto a la revista como a todo el equipo artístico: "Gracias @TIME y @kylieminogue por sus amables palabras. Es un verdadero honor estar en la portada #Time100Next".



La revista Time la uso como tapa y en la lista se encuentra personalidades de distintos rubros como el entretenimiento, el deporte, la tecnología y la política. "Dieron una mirada de esperanza en medio de la pandemia, la inequidad, un sistema injusto y preguntas existenciales sobre la verdad, la democracia y el planeta por sí mismo", explicaron los editores sobre el motivo por el que eligieron a estas 100 personas.

¿Quién es Dua Lipa?

Dua Lipa nació en Londres, Inglaterra, y desde los 14 años se dedica a la música, cuando empezó a hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube. Su primer contrato discográfico lo firmó con Warner Music Group y a los 19 años lanzó el sencillo "New Love".

Rápidamente, se convirtió en un éxito en Reino Unido y Estados Unidos: en 2018 ganó como artista solista femenina británica y mejor artista nuevo en los Premio Brit. Ese mismo año realizó un dueto con el cantante Calvin Harris llamado "One Kiss", alcanzando el puesto 1 en Reino Unido y, además, la convirtió en la artista femenina que más tiempo estuvo en esa posición.



Fuente: Instagram @dualipa.

Su música tiene un estilo pop, principalmente. "Mi idea del pop ha sido Pink y Christina Aguilera y Destiny’s Child y Nelly Furtado", contó en una entrevista para GQ en 2018, mientras que su álbum "Future Nostalgia" está inspirado en artistas que escuchó durante su adolescencia, incluidos Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Blondie y Outkast.​



En cuanto a su vida privada, se encuentra en pareja desde 2019 con Anwar Hadid, hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid, y expresó públicamente ser parte del movimiento feminista que atraviesa al mundo en la actualidad. Además, es defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ y activista del movimiento Black Lives Matter, que surgió luego de asesinato de George Floyd en Estados Unidos.



Fuente: Instagram @dualipa.