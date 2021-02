Tini Stoessel presumió su espectacular belleza y hasta Marc Anthony reaccionó

Tini Stoessel nuevamente está en boca de todos y esta vez no es por su música. Es que hace algunas horas atrás compartió una foto de ella en una de sus cuentas oficiales que acaparó la mirada de millones de sus seguidores que rápidamente reaccionaron con likes y comentarios. Por otra parte, y hablando de su carrera musical, desde hace varios días la bella argentina se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico.

Es por ello que en varias oportunidades la hemos visto dentro del estudio de grabación, ensayando y componiendo nuevas canciones que serán parte de este 2021. Esto le permitirá a la cantante latina mantenerse vigente como una de las mujeres más importantes del género urbano actual.

Asimismo desde hace más de un mes la intérprete de "Ella dice" se encuentra instalada en los Estados Unidos, puntualmente en la ciudad de Los Ángeles, donde constantemente, a través de sus redes sociales, está dando pistas sobre lo mencionado anteriormente que sin dudas será seguramente sinónimo de éxito garantizado.

En su estadía en el país norteamericano, Tini tuvo la gran compañía de la chilena Cami donde compartieron varios días juntas. Durante los mismos visitaron el parque de Universal en la ciudad de Florida, como así también sus preciosas playas. Además este viaje será recordado por ambas para siempre ya que tomaron la decisión de compartir un tatuaje.

Lo cierto es que recientemente, Tini Stoessel, publicó en su feed de Instagram una serie de fotos donde se la puede ver luciendo un pequeño bikini que demuestra la espectacular figura que posee. Debido a esto más de un millón de seguidores se manifestaron con su like. Sin embargo la reacción que más llamó la atención fue la del cantante Marc Anthony que no se quedó afuera y también dio su "Me gusta" a la imagen.