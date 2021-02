Flavio Mendoza grabó un video desde la internación: "Hoy me pusieron oxígeno"

Flavio Mendoza se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el viernes pasado, tras contagiarse de coronavirus y comenzar a tener fuertes síntomas. Sin embargo, después de cuatro días muy complicados, el director teatral envió un mensaje a sus seguidores para llevar tranquilidad sobre su salud.

"Hola a todos, quiero decirles que estoy un poco mejor, que estoy atravesando el COVID. Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre, la pasé bastante mal. Gracias a Dios ya no tengo fiebre, hoy me pusieron oxígeno un poco, por la saturación, pero estoy bien", expresó. Luego, apuntó a generar conciencia sobre el rebrote que está acechando al país: "Quiero decirles a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a todos los demás".

Además, Flavio quiso expresar su agradecimiento a todo el personal de salud que lo cuidó. "Les quiero agradecer muchísimo a toda la gente del hospital, de acá de Los Arcos, a las enfermeras que son maravillosas, a los médicos, que la verdad es que se merecen un premio aparte. A mi doctora infectóloga Graciela, que es lo más, que está ahí al pie del cañón. La verdad es que los médicos se merecen todo, un aplauso realmente para ellos y no solamente un aplauso sino respetarlos como se lo merecen porque dan todo. Gracias".

Recordemos que el domingo pasado, el ex Stravaganza aprovechó para solidarizarse con su colega Carmen Barbieri, que encabeza la obra que dirige, Un estreno o un velorio, y que también está atravesado una situación difícil. "Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor", aseguró.

"Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus, Y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor", finalizó el coreógrafo.