Diego Brancatelli defendió la reducción de la condena de Boudou y Carolina Losada le retrucó fuerte

Este lunes se vivió una acalorada discusión en el programa de debate político Intratables. El motivo del cruce fue la reducción de diez meses de la condena del ex vicepresidente Amado Boudou , quien aplicó al beneficio tras realizar una “actividad educativa” brindada en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal. En concreto, Boudou sumó un curso de “Programados de sistema de base de datos de computadoras personales”, un curso de “Montador electricista”, un curso de “Electricista instalador”, un curso de “Práctico en organización de eventos” y uno de “Filosofía”.

“Hay que dejar de hablar desde el resentimiento y aferrarse a las cuestiones técnicas que van a lo que la ley indica. Te puede molestar o joder, pero la ley te lo permite. Si vos tenés buena conducta, hay una serie de cursos que te suman puntos; si vos cumplís con los requisitos la ley te permite bajar la condena”, afirmó categórico Diego Brancatelli en defensa de Boudou. “

A lo que su colega Paulo Vilouta, replicó: “La ley en la Argentina con los delincuentes es muy permisiva. Que mi condena baje porque yo me reciba de electricista o pedicuro no me parece bien”.

Luego, la periodista Carolina Losada le retrucó fuerte a su compañero y acérrimo defensor del kirchnerismo: “Esta ley está pensada para gente que no ha tenido oportunidades en su vida y ha delinquido por eso. Boudou con esto encontró la ‘ventajita’, la oportunidad. Lo que hacen siempre”.

Con ánimo de quedarse con la última palabra, Brancatelli lanzó: “¿Te parece mal? Está dentro de la ley”.