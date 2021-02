The Umbrella Academy: esto es lo que se sabe hasta ahora de la temporada 3

Una de las noticias más importantes sobre esta serie que ha conseguido miles de fanáticos alrededor del mundo, es que ya se comenzó a grabar la tercera temporada de "The Umbrella Academy". En tiempos de pandemia y después de la crisis que sufrió la industria del entretenimiento durante el pasado 2020, es una fantástica noticia que hayan comenzado los rodajes. Esto se conoció a través de las redes sociales de sus personajes.

En Canadá ya comenzó a trabajarse en las escenas que corresponden a la tercera entrega de esta ficción que produce gigante del streaming Netflix. En cuanto a lo que a casting respecta, se supo que el director y guionista español Paco Cabezas, va a dirigir alguno de los nuevos capítulos de la tira fantástica.

La serie que es una adaptación del comic de Gerard Way y Gabriel Bá, tendrá en sus episodios al elenco que se vio en las temporadas anteriores. Volveran a aparecer los interesantes personajes de Vanya (Elliot Page), Cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Ben (Justin H. Min), Luther (Tom Hopper), Sir Reginald (Colm Feore) y Lila (Ritu Arya) y también a Sir Reginald Hargreeves con la piel de Colm Feore.

Sobre el final de Umbrella Academy, es importante recordar que los hermanos Hargreeves consiguieron evitar su segundo apocalipsis (no así salvar a JFK para disgusto de Diego) en su viaje a los años sesenta. Aunque volvían a casa, el problema es que algo hicieron que no debían y la línea temporal ha cambiado. Así que, al aparecerse, por arte de Cinco en la mansión se encuentran con su hermano Ben en carne y hueso (estaba muerto), su padre (el alienígena) y unos cuantos intrusos a los que no conocen y que juntos forman la Sparrow Academy.

Lo que se cree, según muchos de los que han leído los comics, es que los Hargreeves deberán enfrentarse a las consecuencias de haberse cargado la línea temporal en la que ellos eran los bebés adoptados por Sir Reginald. Algunas incógnitas respecto de los niños son que a siete los adoptó este millonario excéntrico, algunos murieron y Lila resultó ser una de ellos. Aún así, se da por hecho que hay muchos más por el mundo y que los que aparecen sin rostro al final de la segunda temporada serán un puñado de ellos.