Jonatan Viale habló de su final en A24 y la rendidora química con Eduardo Feinmann

A punto de debutar en La Nación+, Jonatan Viale dio nuevos detalles sobre su salida de A24, y también se refirió a la rendidora dupla que se armó con Eduardo Feinmann en el canal de noticias del Grupo América.

Viale reveló en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la charla íntima que tuvo con su padre. "Mi viejo es América y él me decía ‘Jonito quedate, Jonito no te vayas’", contó el periodista.

Luego enfatizó: "Pero a mi me parece que es un momento que políticamente hay que entender lo que está pasando. Yo soy un agradecido con el canal (A24) porque siempre hice las notas y los contenidos que quería hacer. Pero las cosas cambian y el lugar donde tengo la libertad que creo que merezco hoy es La Nación + y en Radio Rivadavia”.

"Hay cada vez menos medios de comunicación críticos donde haya tranquilidad para poder editorializar, siempre con datos e información. Para mi un periodismo tiene que ser equilibrado, teniendo en cuenta todas las puestas, lo social, lo sindical, la oposición, el oficialismo. Pero sea por pauta, por ATP o dependencia o porque algunos son más papistas que el Papa o cualquier motivo cada vez hay menos lugares con esa libertad”, agregó el conductor.

Además, Jonatan Viale habló de la rendidora química que logró con Eduardo Feinmann en el pase de A24, fórmula que ahora buscarán replicar en LN+. "Me daba miedo porque Eduardo es bravo pero se generó un juego lindo generacional: yo lo trato de moderar, o él a mí. Además se dio el año pasado algo que tenía que ver con la necesidad de decir que la cuarentena nos asfixiaba a todos y se canalizó por ahí. De hecho andábamos tan bien de puntaje que un día el pase llegó a durar una hora y media", comentó.

En la señal de noticia en la que desembarcan los periodistas, la programación quedará de la siguiente manera. Eduardo Feinmann con El Noticiero, irá de 18 a 20 horas, luego seguirá Jonatan Viale con + Realidad, irá de 20 a 21, y Alfredo Leuco estará en el horario de 21 a 22. El pase con Feinmann está previsto desde las 19.30, y luego Viale tendrá pase con Leuco desde las 21.