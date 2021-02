Uno por uno: todos los tatuajes de Angelina Jolie y sus significados

El nivel de detalle y los enigmáticos símbolos de los tatuajes de Angelina Jolie despiertan gran curiosidad cuando se dejan adivinar debajo de los sensuales vestidos con los que suele pasearse por la alfombra roja ¿verdad?

Averigüemos de qué se tratan, porque cada uno tiene un significado especial y fueron realizados en momentos únicos de su vida.

¿Cuántos tatuajes tiene Angelina Jolie?

Si bien no se sabe a ciencia cierta cuántos son exactamente, y ella misma confesó que se borró dos del hombro izquierdo y uno en el labio vaginal derecho, los tatuajes de Angelina siempre darán qué hablar.

Ella reveló en una entrevista con revista Elle que es adicta a los tatuajes y que posiblemente los siga realizando para recordar un mantra, alguien que ama o amó o una historia que la marcó. Un repaso por los más significativos.





FUENTE: Pinterest

1. Primer y ya inexistente tatuaje

Una de sus primeras marcas indelebles fue el nombre de su ex marido, Billy Bob Thornton impreso en su brazo izquierdo. Pero, por supuesto, cuando tres años después se separó del actor que conoció en la película “Fuera de Control“, quiso borrarlo.



FUENTE: Infobae

La pareja se había casado en el 2000 y Jolie era la quinta esposa Thornton. Sin embargo, la separación fue en buenos términos y quedó una relación de amistad entre ambos. Tampoco tiene más un símbolo japonés que tuvo en el hombro izquierdo. Este representaba la muerte.

2. Amor a la madre

En homenaje a su madre Marcheline Bertrand, también actriz, que murió en 2007 lleva la letra “M“ impresa en la palma de su mano derecha. La misma letra al revés es una “W“ por la canción “Winter“ de los Rollings Stones que su madre le cantaba cuando era apenas un bebé.

En mayo del año pasado, en plena crisis sanitaria por la pandemia, Angelina escribió un artículo en homenaje a las madres para el New York Times en donde contó más de la difícil historia de su progenitora, madre del también actor James Haven.



FUENTE: Telemundo

Conmovida compartió la admiración que siente por la fortaleza de su madre al tener que dejar su profesión de actriz por verse envuelta en un giro en su vida cuando el padre de Jolie, el actor Jon Voight, rompió el matrimonio tras una aventura.

Tigre de Bengala

Ubicado en su espalda baja a la altura de la cadera, este tigre de gran tamaño (30x20 cm) se lo hizo en el 2014, mientras estaba en Bangkok. Fue una manera de celebrar que había obtenido por fin la nacionalidad camboyana.

El pacto de amor con Camboya es doble, no sólo por las acciones humanitarias de la actriz en el territorio que le valieron el reconocimiento mediante el documento que acredita la doble nacionalidad americana y camboyana, sino también por ser el país de origen de su hijo Maddox.

El diseño del tatuaje fue realizado de forma tradicional, con la técnica de caña de bambú y una aguja de manera totalmente manual, tal como se hacía en la cultura originaria de ese país. El tatuaje fue luego bendecido por un maestro de allí.



FUENTE: Nueva Mujer

Elogio a la libertad

En el antebrazo izquierdo cita el poema de Tennessee Williams que dice “A prayer for the wild at heart, kept in cages“. Que traducido significa “Una plegaria para los corazones salvajes enjaulados“.

Números romanos

XIII V MCMX son los números romanos que pueden verse en el antebrazo izquierdo de la bella actriz.

Son en realidad dos tatuajes por separado. El número 13 es un alarde de que no vive bajo supersticiones y el resto del número es un agregado que se hizo luego, que al leerse en conjunto forma la fecha 13 de mayo de 1940 cuando Winston Churchill expresó: “No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas“.

Coordenadas de amor

Angelina se tatuó las coordenadas de latitud y altitud en donde nacieron sus hijos adoptivos.



FUENTE: Cosmpolitan México

Maddox en Camboya y Sahara en Etiopía. Las demás coordenadas se fueron agregando con los años y a medida que se agrandaba la familia. Brad Pitt, por supuesto, está incluido en este peculiar homenaje al amor familiar.

Encantamiento budista

Otro de los tatuajes de su espalda, cerca del omóplato izquierdo, se trata de un encantamiento budista Pali escrito en la lengua de Camboya, Khmer. Es una protección contra la mala suerte y el mal ojo para ella y para su hijo mayor, Maddox.

La traducción sería algo como “Que tus enemigos huyan lejos de ti, si adquieres riqueza, ellos permanecerán siempre allí. Deja que tu belleza se asemeje a la de Apsara. Finalmente allí donde decidas ir o permanecer los que te rodean te protegerán y servirán en cualquier parte“.

Árabe

En la cara interna de su brazo derecho está escrito en árabe “determinación“. Una palabra que la describe a la perfección, dueña de una arrolladora fuerza como actriz y como persona.

Lema y cruz negra

En su cadera a la derecha, ubicado de manera sensual, lleva escrito el lema “Quod me nutrit me destruit“ que significa “Lo que me nutre, me destruye“ al lado de una gruesa cruz oscura. El tatuaje fue para tapar un antiguo dragón que ya no le gustaba.

Empoderada

“Know your rights“ puede leerse escrito en letras góticas debajo de la nuca y juega con su amor por la canción de su banda favorita “The Clash“ así titulada. Por supuesto, tiene que ver con su incansable activismo por los derechos básicos de los más necesitados.



FUENTE: Diario de Sevilla

Homenaje fraternal

En su muñeca tiene impresa la letra H en forma de una runa vikinga en honor a su hermano James Haven a quien adora y de quien ha declarado que es la persona en la que más puede confiar. Se la hizo tatuar en una oportunidad en que su hermano había sido hospitalizado.

Indios americanos

Dos signos tribales indios americanos de color negro que significan una ventana abierta en la zona baja de la espalda.

Valor

El símbolo chino para el coraje lo lleva grabado en la cara interna del brazo a la altura del codo.

Incógnita azul

El dragón chino que tenía en la cadera, y se tapó con la cruz negra, tenía una lengua azul, por lo que se cree que ese color tiene un significado especial aunque se desconoce.

Y es que en la zona baja de la espalda también lleva grabado un cuadrado azul.

FUENTE: Infobae