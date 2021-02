Las hermanas Kardashiam protagonizan una encendida producción fotográfica por San Valentin

Quizás como una venganza perfecta o tan solo una coincidencia del destino, el primer día de San Valentín que Kim Kardashian pasará sin Kanye West desde que son o fueron pareja, la diseñadora ha lanzado una colección exclusiva de su firma de lencería “Skims” en un color rojo pasión.

Con ayuda de sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, la modelo y socialité ha protagonizado la campaña publicitaria de esta colección. Y bueno, como bien ordena el refrán ¡Salud, dinero y amor!, pues a falta de este último nunca está de más lo segundo parece pensar Kim Kardashian.

Foto: Instagram Kylie Jenner

Lanzada en las cuentas en redes sociales de las tres hermanas en forma simultánea, y teniendo en cuenta el masivo y absurdo alcance de 570 millones de seguidores entre sus tres cuentas de Instagram; siendo la más convocante la cuenta de Kylie Jenner con 215 millones de seguidores, seguida de la cuenta de Kim Kardashian con 204 millones y por último Kendall Jenner con 151 millones.

Foto: Instagram Kendall Jenner

Siendo la de Kanye y Kim una pareja acostumbrada a celebrar fastuosamente cada evento y acontecimiento en su vida, los fans se preguntan cómo será para Kim pasar un San Valentín sola. Aunque ya pasó navidad sin su ex pareja, de la cual no se tienen certezas se halla divorciado finalmente.

Foto: Instagram Kim Kardashian

Es tal el hermetismo que se ha manejado en torno al desenlace de la ruptura de esta pareja que muchos fans han especulado con que todo está siendo reservado para ser revelado en el reality Keeping Up With the Kardashians y causar una explosión en el rating del programa; lo sí que es un secreto a voces es que la relación está totalmente acabada.