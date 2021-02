Sarah Jessica Parker y otras famosas acompañaron a Britney Spears en el difícil momento que está atravesando

Luego del estreno de un documental centrado en su figura y en su carrera, muchas famosas de renombre salieron a apoyar a Britney Spears. Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus, Khloé Kardashian y Courtney Love, entre otras, se manifestaron a favor de la “princesa del pop” por el difícil momento que está atravesando.

Britney Spears: ¿Qué pasó con la "princesa del pop"?

Si bien los problemas de la artista de 39 años no son de ahora, la cuestión vuelve a estar en el centro de la escena gracias al estreno de ‘Framing Britney Spears’, documental realizado por FX y The New York Times.

Lo que parecía ser una vida perfecta, con una carrera exitosa, fama mundial y ganancias multimillonarias, en realidad era una pantalla que ocultaba una rutina y una realidad mucho más angustiante y hasta traumática.

Abusos y maltratos por parte de la prensa, cosificación sexual y burlas por gran parte de la sociedad y el entorno del espectáculo fueron (y son) algunas de las constantes que Britney Spears ha debido soportar a lo largo de las últimas décadas.

Todo esto queda en evidencia en el documental. Por otra parte, también se tratan los problemas legales que la autora de hits como “Baby one more time” y “Oops!... I did it again” debe afrontar con su padre y tutor, James Spears.

El duro momento de Britney Spears: las famosas le manifestaron su apoyo

Una de las primeras en manifestar su apoyo a Britney Spears fue Sarah Jessica Parker. Luego de ver el documental en cuestión, la actriz de “Sex and the City” publicó en su cuenta de Twitter un mensaje tan simple como contundente: “#FreeBritney”.

Por su parte, quien se expresó en favor de la "princesa del pop" fue una de sus colegas: la cantante y actriz Miley Cyrus. En su último concierto con motivo de la nueva edición del Super Bowl, la artista famosa por su papel de Hannah Montana dijo en medio de una canción “we love Britney”, en clara alusión al cariño que muchos le tienen.

Khloé Kardashian, a su vez, también eligió las redes sociales como medio de comunicación. Entre otras cosas, la reconocida empresaria afirmó que se encuentra rezando por “la reina Britney” en este momento “tan, tan triste” para ella.

Por último, Courtney Love, la exesposa de Kurt Cobain, le dedicó a Britney una contundente publicación en Instagram: “We are sorry, Britney” (“Lo sentimos, Britney”).