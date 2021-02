Andrea Rincón habló de la tormentosa relación con Ale Sergi: "Te pido perdón"

Andrea Rincón y Ale Sergi protagonizaban uno de los noviazgos más controvertidos de la farándula argentina. Fue hace siete años, cuando a comienzos de 2014 decidieron terminar su relación de pareja.

Ahora, la participante de MasterChef Celebrity 2 hizo un mea culpa de aquel tiempo en pareja con el líder de Miranda. Fue en una charla en "Flor de Equipo", donde la actriz se enfrentó al desafío de las preguntas "intragrables" y antes de tomar una bebida intomable prefirió responder "¿qué romance se arrepintió de haber hecho público?".

Tras pensarlo unos segundos, la ex vedette disparó: "Alejandro te pido perdón". Luego, detalló: "Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe".

Recordemos que Rincón logró cambiar por completo su vida. De hacerse famosa en un reality show, pasó a protagonizar muchos escándalos, y hoy en día logró forjar su carrera de actriz, con perfil más bajo y lejos de las polémicas.

Hace unos días fue invitada a Seres Libres, el programa que conduce Gastón Pauls por Crónica HD. En la entrevista, la actriz habló del momento más oscuro de su vida cuando sufría de una fuerte adicción a las drogas.

"La cocaína es el infierno. El alcohol es algo muy similar, porque yo tuve problemas con el alcohol pero no te lleva al mismo lugar. La cocaína te lleva a un lugar que puede ser un viaje. Es el infierno. Así como conocí al diablo conocí a Dios. Y sé cómo si se me hubiese liberado la verdad, lo que pasa es muy tentador. De repente estás ahí y dejó de ser tan bonito. Después hay un lugar de vacío", sentenció.