Mili, la supuesta amante de El Polaco, rompió el silencio

El Polaco y Barby Silenzi le pusieron final a su relación, y a pesar de que ambos hablaron sobre la situación y la bailarina dio explicaciones de la ruptura, circuló fuerte la versión de una tercera discordia, una joven de 29 años de Santa Fe llamada Milagros Ronchetti.

Recientemente, el popular músico salió a aclarar que ellos son amigos desde hace más de una década, y Silenzi en ningún momento se refirió específicamente a una situación de infidelidad.

Finalmente, Milagros rompió el silencio en una charla por Instagram con Intrusos y contó su verdad.

"No quiero líos, no soy así. No me gusta todo esto. Es tal como lo dijo el Polaco. Somos amigos o conocidos hace un montón”, comenzó diciendo la mujer, que trabaja en un kiosco en la provincia de Santa Fe.

Luego remarcó: “Entre nosotros no pasó absolutamente nada. Por una foto de las redes, a la que no le veo nada de raro. No estoy arriba de él como para que salgan a decir todo lo que dijeron. Sólo somos amigos y nada más. Es mentira que salimos a comer y que pasó todo el fin de semana conmigo”, explicó luego.

Finmalmente, Ronchetti negó haber hablado con Barby Silenzi respecto de su amistad con el Polaco.