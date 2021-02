El categórico consejo de Susana Giménez tras el femicidio de Úrsula Bahillo

El femicidio de Úrsula Bahillo ha marcado un nuevo hito de conmoción nacional, frente a la imparable ola de aberrantes hechos de violencia con desenlace fatal que tristemente se replican a lo largo y a lo ancho de nuestro país día a día.

Mientras familiares y amigos de la víctima exigen justicia, varias figuras del mundo del espectáculo hablaron sobre el tema. Entre ellas, la actriz Natalie Pérez compartió un estremecedor video en el que clama por el fin de la violencia de género.

El asesino de Úrsula es su ex novio, Matías Ezequiel Martínez, un policía que ya había sido denunciado varias veces por la joven que pagó con su vida la crueldad de un sistema tan perverso como inoperante. De hecho, Martínez ni siquiera cumplió con la restricción perimetral que violó dos días antes del crimen.

Conmovida por el video que posteó Natalie, Susana Giménez salió a manifestar su apoyo con un par de comentarios en la publicación. "De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo".

Mientras que en el segundo mensaje dejó un categórico consejo, basado en su propia experiencia: "Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente".

Recordemos que Susana confesó en una entrevista que Carlos Monzón la golpeó en un hotel de Nápoles: "No me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro... Me pegó esa noche en Italia, fue horrible, me dejó un ojo negro".