Con un traje de baño de calce profundo, Julieta Nair Calvo encendió la red

Julieta Nair Calvo es una de las actrices más bellas de la escena nacional. Además de su potencial artístico, la artista ha incrementado notablemente su cantidad de seguidores en las redes sociales compartiendo algunas postales cotidianas, sesiones de fotos y rutinas de entrenamiento.

Este lunes, la integrante de exitosas producciones como Las Estrellas y Separadas, mostró algunos modelos de traje de baño de su cápsula para la marca Guadalupe Cid. En una de las imágenes, Julieta posó girando su cabeza hacia la cámara y luciendo un conjunto negro que cuenta con su parte superior con doble tira.

En pocas horas, la publicación superó los 120.000 likes y miles de comentarios elogiosos de los fans de la actriz.

Además, Nair Calvo desplegó hace días su carisma en el programa Los Mammones, y sorprendió al revelar el extraño lugar donde tuvo una situación íntima. La artista contó que el episodio ocurrió varios años antes de conocer a su actual pareja Andrés “Rolo” Rolando. “Creo que lo dije alguna vez. En una casa abandonada. ¡Ay que tenebrosa!”, confesó entre risas. Y siguió: “Paseando paseando. Una inconsciente. Era más chica”.

También la inquita Estelita, personaje que interpreta Jey Mammón, le preguntó a su invitada si le gusta usar disfraces en la intimidad. “¿Sabés que no? Me da pudor. ¿Sabés qué me da pudor? Cuando arranca, por ejemplo, te cambiaste, salís del baño, abrís la puerta, y ¿qué hacés, una coreo?”.