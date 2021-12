Pampita habló de la posibilidad de entrevistar a la China Suárez en su programa

Desde hace semanas, la China Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta por el gran escándalo que la tiene como protagonista junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. Si bien diversas figuras de la farándula han opinado libremente sobre el tema, hay algunos que han preferido mantenerse al margen y guardarse sus comentarios. Tal es el caso de Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, quien ha sido consultada en reiteradas ocasiones y ha preferido llamarse al silencio.

Sobre el Wanda Gate y el hecho de que no quiere dar declaraciones, explicó: "No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trato con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo".

Sin embargo, ahora, en el programa radial que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez, la jurado de La Academia respondió si entrevistaría a la ex de Benjamín Vicuña en su ciclo televisivo y, para sorpresa de muchos, indicó que no tendría ningún problema en hacerlo. "En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además, nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional", señaló.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

Al aire, también habló sobre su vínculo con Roberto García Moritán. "Los dos queremos a esta familia como un tesoro, la cuidamos, la nutrimos, es una plantita que hay que regar todos los días, es una familia muy ensamblada con mucho amor. Era lo que necesitaba en mi vida, llegar de trabajar y tener a un hombre, que me espera, que me cuida, que quiere a mis hijos y esa sensación de estabilidad la necesitaba", contó.