Dura amenaza: Jorge Rial mandó un audio a LAM advirtiendo a Yanina Latorre que se porte bien sino…

Jorge Rial volvió a aparecer en la televisión argentina. Después de unos meses lejos de todo ese mundillo, el ex conductor de Intrusos se metió en Los Angeles de la mañana y le mandó un mensaje a Angel de Brito amenazando a Yanina Latorre y Andrea Taboada por dos viejas cuestiones. ¡Qué feo, no!

Con buen humor pero con un discurso un tanto de otra época, el nuevo Lucho Aviles de la farándula le pidió a Taboada que deje de mandarle mensajes ya que él no marca “agenda” y a Latorre le solicitó que se porte bien sino quiere terminar en un nuevo juicio. ¡Qué duro!

“Angel, chicas, ¿cómo andan? Bueno… Me pediste un audio: ¿tenés miedo que me hayan secuestrado? ¿Qué no sea el mismo? ¿Qué ya no marque más agenda, como dijo Taboada? Tengo 26 mensajes de ella. Me llamó hasta el día que salió campeón River y yo estaba en la cancha”, comenzó Jorge.

Y allí Angel de Brito lo cortó y metió el primer título: “Rial contra Taboada. Vos dijiste no marcaba más agenda, y tiene razón”. Y Taboada se defendió: “¿Pero quién dijo eso?”. Y siguió el ex socio de Luis Ventura: “Ella dijo que no marco agenda y sí: obvio que no marco agenda, pero la de ella sí”.

“Y Yanina ahí los escuché que apareció de golpe. Yanina, ¿no querés juicio? Portate bien, éramos amigos. ¿En qué te has transformado?”, aseguró Rial. Y Yanina consultó: “¿Le puedo contestar? ¡En la mejor!”.

Ante la negativa de Angel, siguió el audio de Rial: “Buenos. Los sigo viendo. Combinemos después para ir a visitarlos antes de fin de año. Ahora tengo un viaje así que unos días voy a estar afuera. Beso grande para todos…”

Al terminar el audio, De Brito no dejó a las chicas responderle. Y todas se quedaron con la sangre en el ojo. Ya vendrán más novedades en este boletín…