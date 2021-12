Ángel de Brito reveló si la China Suárez volvió a chatear con Mauro Icardi y es una bomba

El Wandagate no se apaga, el fuego sigue candente y lanzando esquirlas por doquier. En esa línea de las nuevas secuelas, Ángel de Brito se sumergió de lleno en una teoría muy picante, la que refería a una reactivación del vínculo digital entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Hace unos días, y luego de la mentada entrevista que brindó María Eugenia con Alejandro Fantino, por la que habría cobrado más de 50 mil dólares, brotó de la tierra una información muy estridente. La versión refería a que la actriz se comunicó con el marido de Wanda Nara, sí otra vez, por chat.

"Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós", eso rezaba el mensaje de la China a Icardi.

Al menos de lo que surgió de la voz de Juan Echegoyen, el periodista de Radio Mitre, quien saltó al aire su live para asegurar que había recopilado esos datos muy íntimos. Incluso, el periodista leyó la supuesta respuesta del futbolista: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

La idea de un contacto generaba un debate profundo, porque la opinión pública se preguntaba con qué necesidad tras todo el escándalo, el daño a una familia y a la repercusión a escala mundial que alcanzó este caso.

Con la intención de ofrecer sus averiguaciones, Ángel de Brito sorprendió el domingo, dado que saltó a su cuenta de Instagram para abrir un feedback con sus seguidores. Una mecánica habitual para el conductor de LAM, quien suele compartir esos ratos de interacción con los followers.

En ese intercambio, un usuario puso el dedo en la llaga y acertó con la incógnita del momento: "¿Es cierto que China Suárez le ha vuelto a enviar mensajes a Mauro Icardi?". Una gran pregunta, en búsqueda de saciar un detalle primordial de esta historia.

Ángel tomó el desafío, hizo gala de su capacidad de recopilar datos y publicó una respuesta tajante, concisa: “NO”. Así, con esa única palabra, de Brito tiró por la borda la versión. ¿Se vendrá la refutación del hombre de Radio Mitre?