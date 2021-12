La Bomba Tucumana sorprendió a todos con su nueva figura y cosechó elogios

La Bomba Tucumana sorprendió a todos con un video en el que enseñó su nueva figura y cosechó elogios. Tras someterse a un estricto tratamiento, la popular cantante compartió el resultado.

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu, lo que llevamos dentro, asique no critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes, y de paso me hago la ¡linda, linda, linda! Con todos los detalles para que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo. ¡Viva la vida y viva la música!", enfatizó La Bomba Tucumana luciendo una bikini que resalta los cambios en su silueta.

Rápidamente, el posteo conquistó más de 18 mil “me gusta” y decenas de comentarios de sus fans. La artista actualmente se encuentra en Carlos Paz como parte del espectáculo de revista Cocodrilísima.

La Bomba Tucumana sorprendió con su notable cambio físico.

“Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta. Como lo que tengo que comer para no engordar. No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo ‘voy a hacer veinte minutos’, pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”, comentó La Bomba Tucumana sobre su proceso de cambioi.

También remarcó: “Me voy dando aliento a mi misma, contando los minutos de cinco en cinco, a la hora de hacer ejercicios. Y sin quererlo, hago la hora que tengo que hacer. Es ganas. Es un proceso que decidí arrancar hace dos años y fue paulatino. No fue vertiginoso sino lento, ese fue mi método y lo que me viene dando resultado”.