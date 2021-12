Las hijas de Wanda Nara sorprendieron con su "extenso" pedido a Papá Noel: "Queremos..."

Lejos de aquél mensaje que Wanda Nara había enviado diciendo “me separé” y tratando de dejar atrás el Wandagate, la empresaria no deja de compartir su resplandeciente vida en redes sociales. Pero no todo lo que brilla es oro, dicen algunos.

Más allá de la seguidilla de publicaciones que hizo con Mauro Icardi, para dejar bien en claro que están reconciliados pese a lo que algunos periodistas dicen o “predicen”, debemos admitir que la mediática no deja de estar presente en la vida de sus hijos.

Wanda los acompaña en cada aventura, los llena de amor y de regalos, y afortunadamente tiene el privilegio de poder darles todos los gustos. Además, en reiteradas ocasiones demostró públicamente la emoción por cada logro de sus pequeños y la hermosa relación que tienen unos con otros.

Uno de los momentos que más disfrutan en familia es el de sentarse a pintar, una actividad con la que la famosa logra atrapar a sus cinco hijos, destacándose siempre la menor de ellos, Isabella, que ama ser el centro de atención con sus ocurrencias.

Pero en esta ocasión, con lo que Wanda Nara sorprendió y enterneció a todos en redes sociales fue con las cartas de Navidad que prepararon sus herederos.

La empresaria de cosméticos utilizó sus historias de Instagram para mostrar los ocurrentes pedidos de sus hijos para Papá Noel, que van desde juguetes y ropa, hasta artefactos tecnológicos.

"Querido Papá Noel, me gustaría una malla de caballos y para mi hermana una malla de cualquier cosa”, escribió Francesca Icardi en su carta, quien no se olvidó de sumar el pedido su hermanita que no sabe escribir.

Pero “Isi” notó que “Franchu” se equivocó en poner que ella quería una malla de cualquier cosa, porque la quería “¡de unicornios!”.

Luego de esa intervención, Wanda Nara siguió compartiendo con sus seguidores la lista de pedidos y sorprendió a todos con lo que decía: “Quiero una computadora, un slyme de Sofi, uñas de mentirita... Y ojotas”.

El momento más divertido de la charla navideña en casa de Wanda fue cuando ella les preguntó si querían agregar algo más por si Papá Noel no encontraba las uñas y la respuesta fue increíble y mandó al frente a Mauro Icardi: “Un fernet para papá”.

Lo cierto es que este año fue un tanto difícil para Nara, quien remarcó que ella también merecía regalos y le sugirió a Papá Noel que le traiga collares y perfumes.