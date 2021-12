Mariano Caprarola habló sobre sus cirugías estéticas: "Cuando me veía en el espejo era un..."

Mariano Caprarola, productor de moda y que forma parte del programa “La Jaula de la moda”, fue uno de los invitados de Juana Viale este sábado por la noche y puso sobre la mesa una temática muy marcada en la actualidad.

El ideal de querer lograr un cuerpo perfecto sometiéndose a cirugías plásticas está asentado en nuestro país, y mucha gente del ámbito del espectáculo ha tenido inconvenientes en el momento de pasar por el quirófano. El principal acusado es el doctor Anibal Lotocki, con varias denuncias en sus hombros, y esta vez Caprarola se encargó de él nuevamente pero sin nombrarlo.

“Yo me operé con un ‘médico’. En ese momento me interesaba la imagen, lo exterior. Lamentablemente caí en las manos de un cirujano que no era cirujano y que me aplicó una sustancia en los glúteos” comenzó con su relato el productor.

Y aún no estando conforme con los resultados que le había dado esa cirugía, Mariano confesó: “Cuando me veía al espejo era un monstruo, hasta que entendí que eso había que sacarlo”. Lo que lleva a un claro ejemplo de una persona que hace hasta lo imposible para verse “perfecta” como así lo demanda la sociedad. Un grave error.

A su vez, el referente de la moda dijo: “Era vivir o morir: a mí lo que me inyectaron era un litro de cada lado de un plástico. Cuando el líquido se endurece, era plástico. De hecho, cuando me sacaban, me hicieron un video para que lo vea y sentía como ‘crack’ ‘crack’, iban cortando ese plástico que se había endurecido”.

Aún sin poner su nombre sobre la mesa, Caprarola siguió hablando sobre su relación con Lotocki. “Era mi amigo. Fui garante de su clínica porque confié en él. Vos confías en un amigo que te dice ‘entrá tranquilo que no te va a pasar nada. Más allá de mi cabeza que evidentemente no estaba bien porque no necesitaba ponerme cul..” sentenció.

El productor también decidió confesar cómo es que uno llega a esta instancia, sin importar las consecuencias que le traerá. Al respecto respondió: “Es un momento de boludez mental. Este es el envase que vos tenés. Uno termina diciendo ‘el medio te lo pide’ y el medio no te pide nada, no hay que echarle la culpa, hay también una responsabilidad de uno”.

Cabe recordar que este médico denunciado tiene hoy un pedido de captura por 8 años de prisión, a raíz de la denuncia realizada por Silvina Luna. Y no fue la única, ya que Anibal Lotocki tiene varias denuncias en su haber y le ha arruinado la vida a mucha gente.