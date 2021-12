Los enigmáticos mensajes de More Rial en plena madrugada

Morena Rial continúa dando de qué hablar con cada publicación que hace en sus redes sociales. Esta vez no tuvo que ver con las diversas cirugías que se realizó, sino con los furiosos mensajes que publicó en la madrugada de este domingo 26 de diciembre.

Sin dar detalles de la situación que colmó su paciencia, la hija de Jorge Rial disparó una catarata de tuits. Enojada, expresó estar cansada de las mentiras, pero no dio mayores detalles de lo ocurrido.

"Tengo una bronca. La gente miente tanto", comenzó diciendo la mediática pasadas las 2 de la mañana. "No sé cómo les da la cara para mentir así, hermano no soy boluda", agregó furiosa. "Me voy a ir de joda y al pingo todo", finalizó.

Con respecto a su vida personal, Morena ha transitado por diversas situaciones desagradables. A partir de la visibilidad que alcanzó desde adolescente, por ser la hija de Rial, la mediática reveló en reiteradas oportunidades las consecuencias del bullying de las redes sociales en relación a su cuerpo.

En este sentido, hace un tiempo que tomó la decisión de realizarse diversas cirugías. Tras el primer bypass gástrico, que le permitió bajar de peso, Morena se ha sometido a varios tratamientos para disminuir la panza, la cintura, afinar las piernas, retocar la cola y hasta los pómulos. Lejos de ocultar las prácticas, Morena las comparte con total naturalidad en sus redes sociales.