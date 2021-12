¿Cuántos hijos tiene la China Suárez en total?

Desde que apareció en las novelas de Cris Morena, la China Suárez demostró que era una jovencita muy bella y que iba a pisar fuerte en el mundo del espectáculo. Con el correr de los años, se colocó en la mira de muchas personas.



La actriz no solo se destacó por su increíble belleza, sino también por su talento para la actuación. De esta manera tuvo la oportunidad de formar parte de varias producciones y de conocer a muchos intérpretes.



Mientras se enfocaba en su trabajo, la actriz también conoció el amor en diferentes oportunidades. Con algunas de su ex parejas llegó a convivir y hasta a formar una hermosa familia.

La china Suárez. Fuente: Instagram - sangrejaponesa

Los hijos de la China Suárez

En 2011, la China Suárez protagonizó un gran escándalo junto a Nicolás Cabré. En aquel entonces, el actor se encontraba casado con Eugenia Tobal y habían perdido un hijo hace poco. Tras vivir este duro momento decidieron separarse.



Rápidamente, diferentes portales comenzaron a colocar a la actriz en el ojo del huracán. Según diferentes fuentes, Eugenia había sido la tercera en discordia en dicha relación. Sin embargo, ellos negaron todos los rumores.



Tras esta gran polémicos, ambos intérpretes comenzaron a mostrarse juntos y en 2012 confirmaron que se encontraban en pareja. Durante un tiempo vivieron una linda historia de amor y hasta se convirtieron en padres. De esta manera, en 2013 le dan la bienvenida a Rufina y cuatro meses después finalizan su relación.



En 2015, la China Suárez vuelve a protagonizar otro escándalo. Mientras se encontraba filmando El hijo rojo junto a Benjamín Vicuña, Pampita, la entonces esposa del actor, los acusó de haber tenido relaciones sexuales en un motorhome del set. Tras este suceso, el actor se separó de Carolina Ardohain.



Asimismo, Eugenia y Benjamín se encargaron de negar las acusaciones de la modelo. La película llegó a los cines meses más tarde de lo previsto, precisamente en mayo de 2016. En aquel momento, los ex compañeros de elenco confirmaron que habían comenzado un romance.



Juntos formaron una hermosa familia, la cual está integrada por dos pequeños muy bellos. La primera en nacer fue Magnolia, quien llegó al mundo en 2018. Luego llegó Amancio, el primer hijo varón de la actriz en 2020.



Durante varios años, la actriz y Benjamín convivieron bajo el mismo techo. Hace unos meses atrás habían comprado una lujosa casa que planeaban compartir en familia. Sin embargo, decidieron separarse y tomar caminos separados.



A pesar de que la China Suárez no conviva ni esté en pareja con los padres de sus hijos, la actriz mantiene una buena relación con cada uno de ellos. No caben dudas de que es una excelente mamá de 3 pequeños.







A través de sus redes sociales, la intérprete suele compartir imágenes muy emocionantes junto a sus hijos. Cada instantánea demuestra que es una mamá muy presente y que siente un amor muy profundo por cada uno de ellos.



¿Te gusta su faceta de madre?