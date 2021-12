Yanina Latorre se despachó sin piedad contra Cinthia Fernández

Yanina Latorre mandó al frente a Cinthia Fernández al aire de Los ángeles de la mañana. La mujer de Diego Latorre reveló que una conocida famosa calificó de "antipática" a la panelista por negarse a sacarse una foto.

"¿A dónde fuiste el fin de semana? Me dijeron que estuviste muy antipática, que no te quisiste sacar fotos. Fue en el circo de Flavio Mendoza", le consultó pícara Latorre. "Sí, fui al circo de Flavio, pero fue el jueves", respondió Fernández sorprendida por la pregunta.

"Esta persona me dijo 'pasó Cinthia Fernández, una antipática que no se quiso sacar fotos'", contó. "Mentira, me saqué fotos ahí adentro", disparó la bailarina. "Esta persona me lo comentó en el cumpleaños de Ana Rosenfeld. Me dijo que te ve más simpática por la tele", aseguró la rubia. "Yo me suelo sacar fotos, pero al circo de Flavio fui con 12 pibes, amiguitos de mis hijas. Yo no tengo problema en sacarme foto. Sorry si no vi a alguien", se disculpó.

Recordemos que las "angelitas" ya han protagonizado más de un cruce al aire de LAM. En los últimos días, Yanina confesó al aire que hizo buenas migas con Luciana Salazar, un personaje del que ha despotricado en reiteradas ocasiones, principalmente en todo lo que refiere a ese eterno ida y vuelta con Martín Redrado.

En ese sentido, Cinthia no tiene ningún tipo de simpatía por Luli, luego del fuerte rumor que aseguraba que la mediática habría tenido un romance con Martín Baclini, ex pareja de la panelista.

"Yo siempre digo que ella es muy inteligente. Nos encontramos, nos saludamos, hablamos. Es más, hasta arreglamos una cena. Perdón, Cinthia", comentó Yanina. Al escuchar a su compañera, Cinthia reaccionó de inmediato: "Nooo. ¡Qué panqueque que sos! Hace dos días le dijiste 'otra vez sopa' con su reencuentro con Martín Redrado". Lo que provocó la justificación de la panelista: "No estoy de acuerdo con eso y se lo voy a decir en la cara".