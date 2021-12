El motivo por el que Laurita Fernández decidió cortar para siempre su noviazgo con Nicolás Cabré: “El le gritó y…”

Hace algo así como tres semanas, Laurita Fernández le dijo basta a Nicolás Cabré. “Con eso le cambió el humor, se puede ver bien en claro en sus redes sociales”, dice alguien que la conoce desde siempre.

La rubia no quiso saber más nada con sus caprichos y su forma de vida. Más allá que lo intentó de mil y una maneras, la conductora decidió separarse una vez más. Y seguramente esta sea la última: “Lo que pasó esta vez no le gustó nada”, agregan... ¿Por qué? Vamos por partes…

La data la dieron en Intrusos, en vivo, hace algunas semanas. Pero ahora, MDZ tiene mucho más. ¡Y grave! Según confirmaron en las últimas horas, ella decidió enviar un mensaje a la producción del programa de América dándoles el visto bueno de todo lo que habían dicho Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Esta vez tampoco hubo terceros en discordia y el anuncio oficial del fin del amor lo harán muy pronto los propios protagonistas”, afirmaron.

Eso llegó el viernes 10 de diciembre, después de bailar en la pista de Marcelo Tinelli en el final de La Academia. “Estoy bien, bueno, atravesando un momento… Pero muy bien. Estoy sola en este momento, pero la verdad es que esto es muy reciente”, contó la rubia.

“El haber hecho la apertura de la final de ShowMatch y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, dijo, después de todo el garrón que sintió.

Según pudo confirmar MDZ, la separación final llegó después de una escena en tono alto, donde ella se sintió agredida por el galán. No hubo agresión física, pero sí alguna especie de grito por el que Laura dijo que tenía que salir de ese lugar “tóxico”. “El le gritó y ella dijo basta. Lo ama, mucho, pero hay cosas en las que Nico es incorregible y le puso punto final”, cuentan.

“Aparentemente la situación por la que estarían pasando es sin retorno. Tiene que ver con planes de vida, ideas que son distintas, incompatibles e irreconciliables”, había dicho Adrián Pallares, en Intrusos. Allí dio a entender Rodrigo que no se pueden poner de acuerdo en temas mínimos, y que siempre los “no” viene de parte de él en lo que es un proyecto de familia.

En medio de la mudanza de Laurita a la zona norte (se construyó una casa bastante cerca de la de Nico, ex de la China Suárez), la separación de la pareja ya tendría tres semanas. “A él no le interesa nada, pero no quiere quedar como un cornudo. Así que por las dudas la que va a hablar es ella”, confirmaron.

Sobre su futuro laboral, Laurita contó: “Quiero hacer un musical. Para después de la temporada tengo algunas cosas, así que ¡ojalá! Mientras tanto estoy con muchas conducciones de fin de año y esas cosas, que a mí me recontra divierte hacer. Y aprovechando a mudarme, aprovechando el tiempo”, cerró.