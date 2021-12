Masterchef Celebrity: Germán Martitegui se hartó de escuchar a Catherine Fulop

En la gala de este martes en Masterchef Celebrity la consigna fue libre. Preparar cualquier cosa que tengan ganas de hacer los participantes, pero con una sola condición: nada de carne. De esta forma, Mica Viciconte, Juariu, Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Luisa Abinoni, Paulo Kablan y Cathy Fulop se disputaron quiénes pasarían a miércoles de beneficios y quienes al jueves de última chance.

Fulop se decidió por una receta típica de Venezuela que consiste en cachapas rellenas de queso con choclo tostado y dip de queso crema y cebolla. En el momento de la degustación y devolución, Fulop se puso un poco nerviosa y no podía dejar de hablar. "Que arriba estás, Cathy. ¿No?", le advirtió Damián Betular mientras ella no paraba de hacer comentarios. Fue en ese momento, el chef le pidió que termine. "Es que no tengo poder de síntesis", respondió. Y siguió.

Lo cierto es que, cuando le tocó el turno a Germán Martitegui, la actriz lo llamó “diosito Tegui”, desatando las risas de todos los presentes. Y el chef se hartó. "Nunca pude comer en silencio con ella. Nunca. ¿Cuántas semanas van? ¿La cuarta semana es esta? Y no hay caso", dijo haciendo un gesto de disgusto. Pero, finalmente, tras la deliberación, el jurado coincidió en que el plato de Fulop era uno de los mejores, por lo cual la actriz subió al balcón junto a Juariu y Fonzi.

Catherine Fulop nació el 11 de marzo de 1965 en Caracas. Tiene 56 años y es la quinta hija de una numerosa familia. La actriz, que se hizo conocida por su personaje de Abigail Guzmán de Ruiz en la telenovela Abigail, dio sus primeros pasos en el espectáculo en 1986 cuando participó del concurso de belleza Miss Venezuela, en el que representó al entonces estado de Vargas (actualmente La Guaira) y quedó como tercera finalista. A partir de entonces, se hizo un lugar en la televisión, donde conoció al actor Fernando Carillo con quien se casó en 1990 y se separó tres años más tarde.

En 1993, protagonizó la telenovela argentina "Dejate Querer" junto a Carlos Mata, que se transmitió por Telefé, y fue allí cuando su vida cambió para siempre: se enamoró de Osvaldo Sabatini, que era uno de los actores secundarios, y el flechazo fue mutuo.