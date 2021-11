Sol Pérez encandila con su bellísima figura en una llamativa producción desde su hogar

Si hay alguien que sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos es Sol Pérez. La panelista de 'Nosotros a la mañana' cuenta con seis millones de seguidores en Instagram que están pendientes de cada paso que da en la virtualidad y llenan sus publicaciones de comentarios y halagos.

Ahora, la joven de 28 años, optó por compartir una serie de postales desde el jardín de su hogar y ningún internauta las pasó por alto. Sol posó para la cámara con un precioso traje de baño y encandiló a más de uno con su bellísima figura. "Domingo", redactó junto a la producción en la que enseña los grandiosos resultados de su arduo trabajo en el gimnasio.

Sol Pérez

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Que envidia jajaja unas ganas de tener esa panza... Pero la comida me puede", "Qué perfecta sos", "Qué fuerte está el sol", "Diosa", "Yo comiendo una torta y veo ese cuerpazo... Se me fue el hambre", "Increíble ese cuerpo", "Lomazo" y "Sos de otro planeta", son algunos de los que se alcanzan a leer.

Sol Pérez

Recientemente, muchos creyeron que la panelista de eltrece estaba embarazada tras haber suspendido una serie de compromisos laborales por un "malestar estomacal". Tras los fuertes rumores, la ex "chica del clima", salió a responder y desmentir las versiones que circulaban sobre su maternidad.

"Durante toda la semana pasada dijeron que me sentía mal porque estaba embarazada, me lo preguntaron un montón de veces... pero no. No estoy", señaló en un pequeño clip en la red. "La verdad es que fue un ataque al hígado tremendo. Yo como muy sano, ni idea de dónde vino pero bueno. Pasó", agregó.