La inesperada confesión de Amalia Granata de cómo le gustan los hombres

Amalia Granata en el inconsciente colectivo es la “famosa” que hizo pis en el patio de Gran Hermano. Luego intentó varias cosas más, pero devino en una cuestionada legisladora por la Provincia de Santa Fe -lugar en el que ni siquiera vive-. Ahora hace radio, aunque antes pasó por la actuación, el teatro y la televisión.

Sus intereses son bastante extraños, de hecho, “mucho ruido y pocas nueces” en el poder legislativo santafecino. Así que mejor la preferimos derrochando su talento en la radio donde ahora está oficiando como panelista en “Polino auténtico”. Polémica como siempre, Amalia dejó algunos comentarios interesantes.

Hablaban sobre gustos a la hora de elegir un hombre, sobre esas cuestiones que les ponen la piel de gallina a ellas. Su compañera panelista Yanina Latorre se encargó de tirar nombres de algunos personajes públicos con los que estaría si fuera posible. Yanina lanzó inclusive a Leandro Santoro, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, como uno de los personajes que la atraía.

Fuente: Instagram Yanina Latorre

Por su parte Amalia Granata se mantenía en silencio, sin riesgos. Entonces ante los pedidos de su compañera lanzó: “¡No sé! Sean Connery, pero murió”. Refiriéndose al famosísimo James Bond la modelo pretendió ponerles fin a las preguntas de Latorre. Sin embargo, Yanina insistía filosa. “¡No, dale! ¡Si te conocimos a Robbie Williams! ¡Decí alguno!” lanzaba refiriéndose al actor con quién Granata pasó una noche y así se hizo famosa.

Fuente: Instagram Amalia Granata

“Bueno, pero ahora me gustan los hombres grandes, casi ancianos” respondió riendo. De esta manera dejó atónita a la audiencia y a todos en el estudio. “¿Te parece tan grandes?” continuaba Yanina. “¡Y sí! ¡Si tienen algún problema, no hay nada que no se pueda solucionar!” contestaba la legisladora provincial.