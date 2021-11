Roxette celebra 30 años de Joyride: la historia completa

Este año, el grupo sueco Roxette celebra el 30° aniversario de su tercer álbum, “Joyride”, lanzamiento posterior al espectacular suceso global de la banda con “Look Sharp!”.

Tres singles N° 1 en Estados Unidos - “The Look”, “Listen To Your Heart” y “It Must Have Been Love” – junto a otros éxitos como “Dressed For Success” y “Dangerous” habían convertido rápidamente al dúo Roxete, integrado por Marie Fredriksson y Per Gessle, en un fenómeno mundial.

"Joyride" era el álbum que consolidaría el nuevo estatus de Roxette como creadores de éxitos internacionales. Y así sucedió. El 1° de mayo, la canción que da nombre al álbum llegó al puesto N° 1 del Hot 100 de Billboard con más de 11 millones de unidades vendidas, estableciendo un récord que ningún otro grupo escandinavo había podido quebrar.

El 30° aniversario de "Joyride" es celebrado con el lanzamiento de una caja con 4 vinilos y otra con 3 CD, que incluyen el lanzamiento original y material inédito o difícil de conseguir y que da muestra de un panorama completo de una época única en la historia del pop. La historia está narrada en un libro ilustrado de 32 páginas.

Doce de las canciones son inéditas, entre ellas la primera grabación de "Hotblooded”, que originalmente iba a ser el primer tema del álbum hasta que "Joyride" lo destronó, dando nombre al álbum y a la gira mundial “Join the Joyride”.

La caja de “Joyride” también ofrece la posibilidad de escuchar dos demos inéditos de canciones originalmente lanzadas por el grupo anterior de Per, Gyllene Tider, que en 1984 trató de ingresar al mercado internacional con el álbum “Heartland Café”.

"En el otoño de 1989 estaba buscando todo tipo de posibles trabajos para el nuevo álbum de Roxette. ‘Run Run Run’ y ‘Another Place, Another Time’ del álbum ‘Heartland Café’ eran fuertes candidatos, así que hicimos versiones más al estilo de Roxette. ‘Run Run Run’ era mi favorito, me parecía que tenía mucho potencial", recuerda Per Gessle.

Sin embargo ninguna de las dos canciones llegó al estudio de grabación. "A pesar de que viajábamos constantemente por todo el mundo promocionando ‘Look Sharp!’ y ‘It Must Have Been Love’, pude encontrar el tiempo para componer una cantidad de canciones nuevas. La mayoría era para que M arie las cantara y finalmente elegimos esas", comenta Per.

Otros demos inéditos de 1990 son "Small Talk", "Church Of Your Heart", "Physical Fascination", "Things Will Never Be The Same", "I Remember You" y el Lado B del futuro single "The Sweet Hello, The Sad Goodbye", una de las canciones más fuertes que nunca llegó al álbum. Sin embargo, se convirtió en una favorita de los fans de Roxette y fue grabada por muchos artistas, entre ellos la cantante norteamericana Laura Branigan.

"Sweet Thing" es otra de las canciones escritas y que cuenta con un demo para el nuevo álbum, ofreciendo al oyente un panorama más completo de la realización de este clásico álbum pop.

Además de la caja con 4 vinilos, se edita el álbum original, en este caso con doble tapa y en vinilo negro o marmolado. En Argentina, sólo disponible en formato digital.