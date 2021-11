Alejandro Sanz reveló el doloroso momento que atraviesa

Alejandro Sanz sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al revelar el doloroso momento que atraviesa. Desde su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió la noticia de la muerte de su primo. Con varias fotos de momentos compartidos, el cantante español homenajeó su memoria junto a emotivas palabras.

"Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invaden", comenzó expresando Sanz.

"Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros, tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente. Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto", continuó el artista. Luego, agregó: ·No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo·.

Finalmente, se despidió: "Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘Lo único que importa en la vida son las buenas personas’. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos", concluyó.