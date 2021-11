La guerra de Milca Gili y Julia Rezzuto, la ex y la actual de Luciano Pereyra: “Las chicas se odian y él no sabe qué hacer para controlarlas”

Luciano Pereyra no sabe qué hacer. Y él cree que tuvo la culpa. Hace un par de semanas subió un par de stories donde dejaba ver que tenía onda con su ex, Milca Gili. Y, en su casa, se le “pudrió el rancho”. Sí, Julia Rezzuto, su actual pareja, puso el grito en el cielo. “Cortá con esto de inmediato”, le pidió.

Al otro día el muchacho llamó a Intrusos para aclarar la situación, pero lo cierto es que las chicas se odian. Julia es tranqui, bien lejos de lo mediático. En tanto, Milca se mueve como pez en el agua: tuvo “cosas” con Pico Mónaco (se dice que tuvo que ver en el final de su historia con Pampita) y Emanuel Ortega (antes de Julieta Prandi, claro). Hoy, ante cada aparición de Lu en la tele se arma fuerte la cosa con mensajes cruzados por todos lados.

Esto ocurrió después de la noche del sábado, cuando al cantante se lo vio en el programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar, en Telefé. Pereyra y Milca tuvieron una “profunda historia de amor”, que se mantuvo oculta de la opinión pública por pedido de él. Desde el 2012 hasta el 2017 se amaron fuerte y todo volvió a escena cuando él estrenó la “¿Para qué quieres volver?” y los fanáticos aseguran que se la dedicó a Gili.

A la hora de promocionar el tema, Luciano posteó una foto en Instagram donde aparece comiendo Milka. Creer o reventar ante semejantes señales. “Yo no había visto las historias y me empiezan a mandar algunos mensajes. No puedo decir que son para mí, pero sí me llamó un poco la atención. Él promociona la canción con el alfajor y se la dedica a una ex. Y bueno, la gente me empezó a hablar”, dijo Milca en Intrusos.

¿Tóxico él? “Yo no digo que él me acecha o que está obsesionado. Yo quería aclarar esto porque leí en algunos portales que se habla de una peligrosa obsesión o de un acecho, y con lo que está pasando con las mujeres hoy en día, al poner esos términos ponemos en juego a la gente que de verdad tiene problemas”, firmó la rubia.

“Para mí, Luciano fue una persona muy importante. Fue una relación hermosa. Lo del alfajor es un guiño y está lejos de ser una obsesión o un acecho. Me río, me río”, terminó diciendo hace un par de semanas. ¿Y en la otra vereda? Allí viene el nuevo problema que se compró Lu.

Julia Rezzuto es su actual pareja. Y están juntos desde hace casi tres años. Ella, de 37 años, es profesora de inglés y se conocieron cuando el cantante vivía con su hermana y se desempeñaba en la repartición pública dentro de la Dirección General de Cultura y Educación.

“¿Te vas a casar? ¿Tenes ganas de agrandar la familia?”, le preguntaron en PH a Pereyra, que no se movió como pez en el agua. “Sí, pero no creo que sea el momento por ahora. Es un proyecto súper lindo”, respondió, con menos onda de la que le tiró a Gili hace un par de días. “Nunca es el momento, perdón que me meta. ¿Cuándo es el momento de tener mellizos? Nunca”, le dijo Coti Sorokin, el actual novio de Cande Tinelli, también invitado.

Esas frases le costaron un tirón de oreja de parte de su novia, muy famosa también por ser jugadora de fútbol (no federada) en la zona de Lanús. La muchacha, cuenta, el domingo le sacó una tarjeta amarilla a Pereyra por no sentirse cuidada. Y tendrá que tener cuidado: doble amarilla es roja directa en el fútbol desde hace unos años.