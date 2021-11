Sergio Lapegüe se refirió a su supuesta desvinculación de El Trece

Sergio Lapegüe fue noticia esta semana luego de filtrarse la información de su supuesta desvinculación de El Trece. Todo comenzó cuando en Implacables confirmaron el dato. "Una información que me están pasando compañeros de Lapegüe es que no va a continuar en El Trece. Es una decisión de la gerencia del canal. No es por decisión de Lapegüe, sino por el canal", aseguró Gustavo Méndez.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el mismísimo Lapegüe quien negó la información. "Lo desmiento totalmente, es una fake news", comenzó diciendo el periodista en una charla con Pronto. "Es increíble que me hayan despedido y yo siga trabajando en el Canal", agregó irónico. "Me promocionan, transmiten el show el domingo, ni los que inventan las noticias son tan piolas para inventar noticias".

"Todo es muy ridículo. Me gustaría que me llamen aquellos que dicen estas noticias para corroborar. El buen periodista llama y habla con el protagonista. Así que lo desmiento totalmente, me dan pena”, cerró contundente el periodista.

"Sigo trabajando en los dos lados, sí es cierto que voy a bajar la cantidad de horas, pero hace 30 años que trabajo en el mismo lugar. Yo lo estoy hablando y consensuando con las autoridades. Quiero disfrutar un poquito más", comentó Lapegüe.

Más tarde, Lapegüe habló en Nosotros a la mañana (El Trece) y aclaró la situación. El periodista volvió a referirse a sus intenciones de trabajar menos para dedicarse a su familia. Una idea que viene pensando hace años pero el contagio de coronavirus, que lo puso al borde de la muerte, le hizo tomar la decisión concreta. Lo ideal sería dejar el programa matutino, el cual lo tiene durante cuatro horas al aire todos los días.