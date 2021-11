El dramático momento de Belén Francese que la hunde en la angustia

La fama acarrea cientos de beneficios, abre puertas a comodidades, construye puentes para vivir experiencias distintivas. Claro que también implica riesgos, genera una visibilidad extrema que puede transformarse en el foco de la envidia y hasta de secuelas más graves.

En ese contexto se encuentra Belén Francese, quien a partir de su repercusión, construida por años de actividad en el plano público, sufre de una coyuntura muy adversa y se convirtió en víctima de un fraude digital.

La mediática saltó a su cuenta de Instagram para denunciar perfiles falsos que quieren aprovecharse de su nombre y que llevan a cabo actividades ilícitas, como el robo de datos personales a los seguidores, que pueden caer en la trampa.

“Esta cuenta debe ser denunciada, es un fraude. No acepten solicitud, ni cosas que manda pidiendo datos personales para robar”, escribió Belén en su cuenta de Instagram, que está verificada con la tilde azul, a lo que le agregó la captura de este perfil fraudulento.

En cuanto al duro trance que atraviesa, que la sume en un profundo dolor, Francese describió el origen de este horrendo accionar. “Me enteré porque varios me avisaron si era verdad que tenía otra cuenta. Ponen una foto tuya, te copian el perfil de tu Instagram, todo idéntico y se hacen pasar por vos”, expresó.

Con el deseo de clarificar la situación y explicarle a sus followers que tengan mucho cuidado, la actriz agregó más detalles: “En mi caso tengo la cuenta verificada y el que me sigue sabe, pero lo hacen con varios famosos, y muchos no tiene la cuenta verificada y por ahí la gente puede caer. En mi caso ya denuncié varias, una que era @belufrancesesoy, @belufrancese_, pero hay un montón más me dijeron”.

Belén tomó cartas en el asunto, se asesoró respecto a las consecuencias gravísimas que pueden derivar de estos delincuentes que operan en el ámbito digital y que se aprovechan del renombre de celebridades, Belén especificó: “Les mandan mensajes a mis seguidores ‘hola, esta es mi nueva cuenta…’. Después de eso viene el fraude de un supuesto sorteo donde piden datos hasta bancarios, un verdadero cuento chino para sacarles dinero o datos personales o los hacen ingresar a un link”.

Para concluir con su búsqueda de visibilizar a estas personas que ejecutan un crimen, Francese bramó: “Son estafadores virtuales y hay que denunciarlos”.