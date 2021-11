Carmen Barbieri le respondió a Flor de la V: "Nunca contaría lo que sé de vos"

A lo largo de su carrera, Carmen Barbieri se ha enfrentado en más de una ocasión con diversas figuras de la farándula. Sin embargo, a pesar de tener experiencia en los escándalos mediáticos, esto no quita que no la angustien y más, si el conflicto está relacionado con su hijo, Federico Bal.

Todo ocurrió cuando la capocómica decidió bajarse del espectáculo que iba a protagonizar esta temporada junto a su primogénito y Florencia de la V salió a decir cuáles eran los motivos de su renuncia. "Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico", señaló la vedette.

Carmen Barbieri y Flor de la V en 'Brillantísima'

Al enterarse de los dichos de su colega, Barbieri salió a hablar en Mañanísima, el magazine que conduce. "Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra", señaló frente a las cámaras y agregó: "Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra".

Y, visiblemente angustiada, expresó: "Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos".

Para finalizar, indicó: "Nunca diría nada de vos porque soy respetuosa. Primero porque respeto a una mujer, a las mujeres. Segundo, porque sos una colega. Hablar mal de una colega, nunca".