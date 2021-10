Rating: La 1-5/18 y ShowMatch contra Bake Off, ¿quién ganó?

Ya no es una sorpresa. El programa más visto en la televisión argentina es Doctor Milagro (Telefe) y de eso no hay dudas. Durante este jueves, la ficción turca volvió a sacar chapa de ganador con un pico de 16 puntos de rating, quedándose tranquilamente con su franja horaria y siendo lo más visto del día. Desde que La Voz Argentina no está en el aire, la novela lidera sin ningún tipo de problemas la audiencia.

Más tarde, el prime time quedó para Bake Off (Telefe). El reality pastelero de Telefe tuvo una audiencia máxima de 14.4 puntos, logrando el segundo lugar de los ciclos más vistos del día.

Compitiendo directamente con los dos tanques de Telefe, La 1-5/18 (eltrece) alcanzó los 11 puntos, manteniendo casi sin modificaciones sus mediciones de audiencia desde su inicio hasta el final de cada capítulo, más allá de que compita con dos formatos diferentes.

A partir de las 23.15, ShowMatch (eltrece) bajo su rango habitual, logrando un pico máximo de 8.5 y manteniendo un promedio de 7.3. El certamen conducido por Marcelo Tinelli no logra mantener una audiencia fija, generando vaivenes de rating que siguen preocupando a la gerencia del canal.