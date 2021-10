Quién es Agustín, el nuevo “novio” de Gisela Dulko por el que ella habría tomado la decisión de dejar a Gago

Hasta el momento, el que quedó en el centro de la escena fue Fernando Gago, el malo de la película en su separación con Gisela Dulko. Pero, en las últimas horas, hay muchas y fuertes versiones que hablan de una serie de “cuernos cruzados” en la que era una pareja estable y muy sólida en la mirada del afuera.

Sí, señora. Sí, señor. Según revelaron diferentes fuentes consultadas, ella, Gisela Dulko, también tuvo un amorío con un caballero de la zona de Tigre, al que habría conocido cuando todavía estaba con el ex futbolista de Boca Juniors y con que el que habría pasado más de una noche de pasión.

¡Alto escándalo! Sí, la forma por la que terminaron Gago y Dulko no fue de las más prolijas después de 12 años de pareja y tres hijos en común. Hasta hoy se señaló que él fue el que engañó a la tenista con una amiga de la pareja (la chica se llama Verónica Laffitte y era amiga de los dos). Pero ahora es muy firme el chimento que ella también lo engañó.

¿Con quién? Vamos por partes. Ellos (Gago y Dulko) vivían en el topísimo barrio Los Castores (uno de los más caros de Nordelta junto a La Isla y El Golf), pero el muchacho aunque es de la zona no vive dentro de los barrios que creó Eduardo Constantini.

“En en un momento que el matrimonio de Gisela y Gago estaba mal, ella le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín", informaron los que se la saben todas. Aunque no son novios, agregan las mismas fuentes, hoy se siguen viendo y él es la compañía que Gise eligió para atravesar este momento. “Fue el que la ayudó a tomar la decisión cuando estaba muy enojada, pero no decidida a cortar”, suman.

“Lo de ella fue un desliz. Lo de él y los engaños es patológico”, cuentan cercanos a la familia. Hoy Gago vive bajo el mismo techo con Verónica Laffitte, pero ya no en el barrio Los Castores. “Hoy la casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía: Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. Y Verónica, la amante de Gago, se mudó con él cuando regresó de Mar del Plata”.

Hasta hace unas semanas, Fernando era el DT de Aldosivi, el equipo de Primera División de La Feliz. Aunque Dulko no está de “novia con compromisos”, Agustín la acompaña siempre. “Lo de Gago y Dulko no tiene marcha atrás. Están hablando el tema del divorcio. Ella no quiere saber nada con volver. Verlo a él en la cama con su amiga no tiene retorno”, informaron.

La misma fuente es terminante: “Los dos buscan arreglar las cosas por fuera de la justicia, ya que los dos se podría decir que son millonarios y tienen un muy buen pasar. Si todo esto se judicializa los dos tienen mucho para perder. Y nadie quiere perder más que el corazón”.