La razón por la que la madre de Viviana Canosa está grave luego de contraer covid

Por Carlos Peters

Desde hace unos días se sospechaba que algo pasa alrededor de Viviana Canosa, ya que su ausencia en su programa de la señal de noticias A24, era más que llamativa, más allá que aseguró que vuelve el lunes próximo.

En las últimas horas trascendió en diferentes medios que Mirta Canosa, madre de la locutora y periodista estaba internada y en grave estado: “Me informan que la mamá de Viviana Canosa está internada muy grave por Covid, que los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre", aseguraba la periodista Alejandra Quevedo en Radio 10 , y confirmando que así que no se trató solo de un robo su ausencia, sino que Cánosa había contraído el virus, cuando trataba de decir que se trataba de otra cosa, todos sabíamos que era Covid pero ella nunca lo confirmó, y agregó un dato que indica la razón por la que no solo se contagiaron, sino que puede haber ocasionado que se agravara el cuadro: no están vacunadas.

"Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo no los vacunó, la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen". Además, una fuente cercana aseguro que es cierto lo de la internación y que esta intubada pero estable. Recordemos que Viviana Canosa no hace su programa en A24 desde el 15 de septiembre

Viviana no es la única de las Canosa que es parte del medio, ya que Alejandra es columnista de espectáculos en Bravo Continental (Radio Continental), pero a diferencia de Viviana está trabajando normalmente