Por qué Juana Repetto atraviesa un duro trance con su hijo mayor: “Está pasando días muy difíciles”

Juana Repetto construyó una ventana de su cotidianidad a través de las redes sociales. En ese ámbito digital se mueve con soltura y suele alimentar con una enorme cantidad de contenidos todo lo que sucede en su día a día, para edificar un puente con sus seguidores.

La hija de Nicolás Repetto disfruta de la interacción en las plataformas, en ese espacio puede describir las sensaciones más profundas que la abordaron durante su segundo embarazo, desarrollar consejos para madres, así como promocionar marcas de diferentes productos.

La actriz no camina por esas tendencias de exhibir las beldades, solamente los momentos felices, ni aboga por esa matriz de las redes en que las personas se muestran siempre sonrientes y en el marco de experiencias maravillosas, como pueden ser viajes o para lucir outfits.

Juana es visceral, sincera, y por eso en las últimas horas se animó a describir una problemática que late en su familia, más precisamente un comportamiento sensible que emana su primer hijo Toribio y que se vincula con el acomodamiento a la llegada de un nuevo integrante, Belisario, quien nació en junio.

Con un posteo muy honesto, Repetto se lanzó a narrar lo que la atraviesa en este presente y sobre todo reflexionar respecto a las aristas de la maternidad que presentan desafíos y retos para superar. “Con Tori estamos con unos días difíciles. Intentando tener mucha paciencia para acompañarlo de la mejor manera posible, pero me está costando mucho”, arrancó en su publicación.

En la continuidad de su mensaje, que se focaliza en las reacciones de su primer hijo, Juana agregó: “Él está muy desafiante y buscando algo de mí que no estoy pudiendo descifrar. Su forma de manifestar que algo le está pasando, ¡me violenta!”.

Más allá de comunicar lo que le pasa por su interior, Repetto quiso aprovechar la oportunidad para instalar los aspectos negativos del acompañamiento de los hijos, por eso expresó: “Triste. Se los comparto porque no todo en crianza es color de rosas, amor y felicidad. Decido exponer también las dificultades, para que aquella del otro lado en una situación similar no se sienta sola”.

En su extensísima alocución, la esposa de Graviotto relató la angustia que se apodera de su ser por no hallar una respuesta a este problema. “Mi hijo está con días duros porque evidentemente algo necesita y yo en lugar de poder darme cuenta de qué y ayudarlo, pierdo la paciencia, grito, digo cosas que no debería. Y obviamente sus actos tienen un motivo y yo no solo no lo estoy pudiendo ayudar, si no que le debo estar haciendo aún peor”, confesó.