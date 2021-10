Revelan los chats entre Wanda Nara y la China Suárez hablando mal de Pampita

Este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece) revelaron los chats entre Wanda Nara y la China Suárez hablando mal de Pampita. Los mensajes salen a la luz un día después de que la mediática confirme oficialmente su reconciliación.

Wanda Nara, la China Suárez y Pampita.

Yanina Latorre fue la encargada de sacar a la luz las conversaciones que la propia Wanda le envió. “Son de a partir del 2018. Hay audios, que no me los mandó”, señaló la panelista.

Luego agregó: “Acá hay uno que compromete a Pampita. No sé de qué venían hablando porque Wanda no es boba, me corta la parte suya del chat. La China le dice: ‘Sí, obvio. Ella (por Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín (Vicuña) es demasiado bueno, demasiado’”. “Eso le dice La China a Wanda”, remarcó Latorre.

En otra charla que demuestra la proximidad que existía entre Wanda Nara y la China Suárez antes del escándalo, la actriz le dice a la mediáitca: “‘Vos me estás jodiendo, la perfección que es tu hija’”. Luego, para certificar la veracidad de las capturas de pantalla, Yanina Latorre explicó: “Te voy a demostrar que es Wanda porque acá está el cuerpito de ella".

Además, la panelista reveló el duro texto de la carta que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, en donde queda en claro que el escrito tuvo poco y casi nada de romántico.