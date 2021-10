A sus 47 años, Nazarena Vélez reflexionó sobre su cuerpo frente al espejo

Si hay algo por lo que siempre se ha caracterizado a Nazarena Vélez es por no tener ningún tipo de filtro. La mediática no tiene problemas en mostrar tanto sus fortalezas como sus debilidades frente a las cámaras de TV o incluso, en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la artista cuenta con casi dos millones de seguidores a los que diariamente sorprende con el contenido que sube.

Su última publicación no fue la excepción y dejó a más de uno boquiabierto. Nazarena realizó una profunda reflexión de su cuerpo acompañada de una serie de postales sin filtros frente al espejo. “Acá con mis 47 mirando como se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Estamos en octubre y veo cómo arrancó la carrera para ‘llegar bien’ al verano. Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero odio cuando eso se convierte en una obsesión y en lo único que importa, porque me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida”.

“Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo y no lo amo pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz”, reconoció y sumó: “¿Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? ¿Te cuidas? Pero fundamentalmente, ¿te querés? Ojalá que si”.

Nazarena Vélez en Instagram

Para finalizar, señaló que “la sororidad y empatía empieza con nosotras mismas” y aconsejó: “Cuidate y querete mucho”.