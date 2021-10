Qué dijo Catherine Fulop sobre el robo que sufrió Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El pasado martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron víctimas de la inseguridad en Italia: delincuentes ingresaron a su vivienda mientras ellos no estaban. Hoy, en Nosotros a la mañana, hablaron sobre el tema y Carlos Monti señaló al aire: “Les robaron todo, las joyas, los relojes, les desvalijaron la casa. Ellos no estaban. Un guardia de seguridad vio movimientos raros, llamó a la policía que acudió rápido, pero no pudieron agarrar a los delincuentes”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Si bien el hecho delictivo fue algunos días atrás, recién horas atrás se conoció la noticia porque el futbolista hizo la denuncia en la policía. Pamela Francescato, periodista italiana, aportó más detalles sobre lo sucedido en el ciclo de eltrece. "Los guardias de seguridad al ver movimientos y las luces encendidas dieron alerta a la policía. Los delincuentes entraron por una ventana de la planta baja. Le desvalijaron la casa, le llevaron su colección de relojes de alta gama", contó.

Además, la comunicadora manifestó que este tipo de hechos "no son normales" ya que Italia es un país que no sufre de inseguridad. "Ahora se ve un poco más la micro criminalidad después del Covid, pero solo te pueden robar un celular o una billetera en alguna zona más turística. Esto no es normal", reconoció en vivo.

Catherine Fulop confirmó la información que estaba saliendo en la TV mediante un mensaje de WhatsApp y sumó: "Oriana estaba acá en Buenos Aires, ese día viajaba a Miami. Paulo había salido a cenar y entraron por una ventana. La casa tiene alarma y cámaras de seguridad directamente conectadas con la policía".