Cuál fue la estrategia de conquista que utilizó Mauro Icardi con La China Suárez

Un nuevo dato fue revelado en la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimas horas, Marcelo Polino contó detalles de la conversación que mantuvo el jugador del PSG con La China Suárez, señalada como la tercera en discordia.

"Él empezó a escribir después de darle muchos likes. Siempre fue vía Instagram, nunca llegaron a más que eso", aseguró el periodista de espectáculos en el ciclo Flor de equipo. Sobre su fuente de información aclaró que es "una persona muy confiable".

Además, Polino agregó: "Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China, por verla en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa".

Cabe recordar que este miércoles, la actriz decidió dar su versión de los hechos para defenderse de las violentas críticas que recibió. En un extenso descargo que publicó en sus redes sociales, La China habló de "inexperiencia" a la hora de vincularse con los hombres y de ser "engañada" por ellos.

"He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos".

"Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos", continuó.

"Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", sumó en otra parte del extenso texto.