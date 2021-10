Por qué apuntan a la China Suárez tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La bomba explotó. Y las esquirlas vuelan para todos lados. Wanda Nara parece haberle puesto final a su historia de amor con Mauro Icardi, y las cosas no están para nada bien entre ellos. Después de una serie de posteos increíbles en las redes sociales, la rubia tomó una dolorosa decisión en la mañana de este domingo. Sí, ¡dijo basta!

¿Cómo? A su manera: la rubia agarró a sus hijas más pequeñas, se subió a un avión privado y dejó solo a Mauro Icardi, en París (la otra bomba es que él no se presentó tampoco a entrenar con el PSG). ¿El destino? Nadie lo tiene claro, pero muchos especulan que será Milán, donde tiene su otra cosa para alejarse un poco del tema y re pensar cómo seguir.

“Feliz día a mí”, escribió Wanda. “Gracias por hacerme la mamá más orgullosa del mundo, son mi vida”, sumó Wanda con una hermosa foto junto a todos sus hijos. ¿Mauro Icardi? Bien gracias. En años anteriores, por el Día de la Madre, ella también le había agradecido al padre de sus hijas mejores.

Este domingo 17 de octubre, en sus stories, la rubia mostró cada uno de sus movimientos junto a Isabella y Francesca Icardi. En las fotos se las puede ver sobre un avión privado, pero sin palabras que marquen el destino después de haber pasado el sábado uno de los peores días de su vida por la supuesta traición de Mauro (hace siete años que están casados).

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, fueron las palabras que eligió la rubia para dar por terminada la relación en lo que era un mensaje en modo enigma. Más tarde, la instagramer Chismedeker, confirmó que habló con ella y le dijo la posta: “Me separé de Mauro”.

Nadie sabe bien por qué todas las miradas se dirigieron a la China Suárez (ella aclaró vía MDZ por intermedio de sus amigos que no tiene nada que ver con el tema) como la “tercera en discordia” en esta historia de amor. Wanda, se sabe, dejó de seguirla a la ex de Benjamín Vicuña en sus redes sociales.

En la tarde del sábado, en Implacables, por Canal 9, Ker Weinstein dijo lo suyo: “La verdad es que tengo muy buena onda y hablo con ella”, comenzó. “¿Es una actriz argentina la tercera en discordia?”. Y ella fue bien precisa: “Parece que sí, desde el entorno dicen que es alguien que conocemos mucho”.

Cuando surgió el nombre de la China Suárez, Ker no pudo confirmarlo: “No lo sé y no tengo pruebas. La verdad es que, como explotó en las redes sociales y todo el mundo se da cuenta de quien dejó de seguir a quién… Fue todo muy reciente. Si ustedes se fijan, él reposteó una foto de ella en la chancha en donde Wanda no estaba y se veía a las nenas. Todo habría sido muy reciente. Ojalá sea una crisis más”.

Y cerró: “Me sorprendió porque hace poco estuvo Zaira ahí, estuvieron súper bien todos juntos. Siempre que suceden estas cosas es una pena y hay chicos de por medio. Wanda está muy enojada y en shock. No puede creer nada de esto".