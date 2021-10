El actor "casado" que sería el tercero en discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

El escándalo que se desató tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar y generando repercusiones fuera del ámbito de la pareja protagonista. La inclusión de La China Suárez como tercera en discordia en esta polémica generó varias especulaciones sobre los motivos reales de su desvinculación hace dos meses de Benjamín Vicuña, donde también sobrevuelan los rumores de infidelidad.

Yanina Latorre aseguró en Los ángeles de la mañana que la actriz le había sido infiel al chileno con un compañero de trabajo, pero que no dio mayores detalles ya que la persona en cuestión está casado y tiene hijos. Según la panelista de LAM, la separación de Vicuña y Suárez tuvo que ver con esta infidelidad. Al actor chileno no le habría gustado lo sucedido y la respuesta de Suárez habría sido contundente: "Si no te gusta separate".

Ante la hipótesis planteada, las redes sociales comenzaron a investigar y apuntaron contra Gonzalo Heredia, quien en el 2019 compartió elenco en la tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza, con la ex Casi Ángeles.

Tras las repercusiones en las redes sociales, fue Jorge Rial quien recogió el guante. "El país está en vilo. Está esperando noticias del affaire de Wanda Nara, Icardi, la China Suárez... ¿Cuánta gente más? Maxi López, Nicolás Furtado, Gonzalo Heredia", enumeró el periodista, mencionando al único protagonista que no había sido revelado hasta el momento.

Gonzalo Heredia.

Al ver su nombre en las redes y ser señalado como el tercero en discordia en la separación de Suárez y Vicuña, el actor reaccionó desde su cuenta de Twitter con un meme que tiene como protagonista a la periodista Beatriz Sarlo diciendo "conmigo no, Barone", en referencia a la discusión que tuvieron en su momento con el panelista Orlando Barone en 6,7,8.