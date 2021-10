La furia de los padres de una escuela por el rodaje de la película de Luisana Lopilato

Luisiana Lopilato se encuentra en la Argentina rodando su nueva película Pipa. La producción argentina de Netflix comenzó su filmación en septiembre en Buenos Aires para luego trasladar su set a locaciones del interior del país como Salta y Jujuy.

En este contexto, ayer se dio a conocer una polémica situación que se desarrolló durante la filmación de unas escenas en una escuela de Tilcara. La actriz y su equipo estuvieron presentes en la escuela Normal de Tilcara. Por este motivo, los alumnos no podían salir al baño ni al recreo. Enterados de lo sucedido, los padres realizaron una fuerte denuncia.

Lopilato en pleno rodaje en Tilcara. Foto: Instagram @luisanalopilato

El comunicado

En la escuela primaria Eduardo Casanova de Tilcara se violan los derechos de niñas y niños

En la jornada de este miércoles 13 de octubre durante el horario escolar del turno tarde (13.30 a 17.30 hs) en presencia de todos los grados tomando clases se llevó adelante la filmación de escenas de la película “Pipa” (Netflix). Durante toda la tarde las niñas y niños fueron retenidos en las aulas, no se les permitió salir al recreo, ni utilizar los sanitarios. Se les prohibió hablar y se les exigió mantener un ambiente de silencio necesario para llevar adelante la filmación. En el marco de una pandemia mundial, donde las infancias no están vacunadas, asisten a la escuela con barbijo, las familias no ingresamos al establecimiento desde marzo del 2020 a la dirección de la escuela le pareció buena idea abrir las puertas para el ingreso de gran cantidad de personal a un espacio público con el único fin de llevar adelante un negocio privado.

Las familias, las maestras de grado y especiales no fuimos consultadas, ni informadas con anterioridad. Se puso en riesgo la seguridad de las infancias, se rompieron todos los protocolos sanitarios, se violaron las disposiciones locales y nacionales del Ministerio de Educación. Se maltrató a las familias que cuestionaron dicho accionar.

Por este motivo denunciamos al equipo directivo de la escuela, al Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy quien dio la autorización para llevar adelante las acciones mencionadas y los hacemos responsables y sujetos de demanda por cualquier violación a la intimidad de las infancias ocurrida. Exigimos además a las autoridades municipales y provinciales que utilicen el ahínco puesto al servicio de este negocio privado en mejorar las paupérrimas condiciones edilicias, de equipamiento, de accesibilidad de las escuelas públicas de nuestro pueblo.

La comunidad de la escuela pública Eduardo Casanova de Tilcara no va a dejar pasar situaciones de abuso y avasallamiento a los derechos de nuestras niñas y niños.

Tilcara, 13 de octubre 2021